31/01/2017 14:14

INTER SAINSBURY - Dopo la cessione di Ranocchia, l'Inter opera in entrata nel reparto difensivo. Il club meneghino ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Trent Lucas Sainsbury per la retroguardia di Pioli: il difensore classe '92 sbarca alla Pinetina in prestito fino a giugno dallo Jiangsu Suning, formazione 'gemella' dei nerazzurri.



G.M.