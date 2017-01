DIRETTA Roma-Cesena, la conferenza di Spalletti: seguila LIVE

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

31/01/2017 14:00

ROMA CESENA CONFERENZA SPALLETTI / Alla vigilia della sfida contro il Cesena, valida per i quarti di finale di coppa Italia, il tecnico Luciano Spalletti analizza le news Roma nella consueta conferenza stampa pre-match: Calciomercato.it segue per voi le parole dell'allenatore giallorosso.

INDISPONIBILI - "Florenzi da oggi si allena con la Primavera, poi ci sono tutti a disposizione".

CESENA - "La sintesi da fare ai calciatori è questa: hanno eliminato l'Empoli ai supplementari e il Sassuolo. Camplone già da calciatore era uno di quelli tosti. Da allenatore ha già portato squadra di B tipo Perugia o Bari. Si affida alle ripartenze di giocatori forti come Rodriguez e Ciano. Se dai il segnale alla squadra che fai cose nuove perché pensi più facile la partita, allora commetti l'errore degli altri. Loro figurati ora quale apertura che gli dà questa partita, di popolarità, di visibilità. Triplicheranno le loro forze e se non la sapremo prepare bene, faremo come gli altri".

APPROCCIO - "Quando si parla di ossessione non è un modo di dire o di pensare: parliamo di un modo di fare sempre, più l'obiettivo si allontana più ti ci attacchi perché è quello che vuoi con tutte le tue forze. Dobbiamo rifare squadra dopo quello che è successo per tornare a vincere. Mi aspetto che ci sia la reazione giusta. Di me avete scritto giustissimo, ma si creano poi vincitori e perdenti. Nella squadra nessuno prende le distanze da quello che è accaduto. Voi fate capire questo quando scrivete. Con me non succede, mai. Domani sera faremo vedere che è stato solo un episodio".

GRENIER - "Ha fatto tutti i ruoli di centrocampo, è un calciatore tecnico, non veloce, accompagna, ha un gran tiro. Fa girare la palla, ha destrezza nello stretto. Può farli tutti i ruoli del centrocampo, più nel settore centrale dove ha fatto bene anche Pjanic che ha caratteristiche simili. Diciamo un centrocampista o uno dei trequartisti. Ci deve far vedere che può giocare".

VERMAELEN - "L'ha vissuta come tutti gli altri, non è che si sbaglia come singoli, si sbaglia da squadra. Muriel non è che salta solo lui, salta anche lei (alla giornalista, ndr). Si va alla ricerca di dare un significato del singolo episodio. Dobbiamo ragionare in maniera diversa altrimenti si creano quelle situazioni per cui Dzeko aveva smesso di giocare nella Roma: invece è ancora qui e farà ancora bene. Dzeko lo avevate fatto smettere di giocare nella Roma. E non è il solo: Fazio all'inizio era il marito della Littizzetto e ora si può giocare, Emergon non era buono. E' giusto tutto quello che avete scritto, ma Vermaelen non è al di sotto di un centimetro della qualità degli altri calciatori, è pari a quelli che a voi vi piacciono di più. Non esistono titolari o riserve".

MERCATO - "Spero che il mercato sia chiuso, me lo sono sempre augurato da quando ci stavamo avvicinando. Era importante far sapere alla squadra il mio pensiero prima che lo leggessero. Se la mia squadra sa il mio pensiero e ho il c... che si verifichi ti dà più credibilità. Un po' di energie ce l'ha tolta. A me la squadra sta bene così, io vado in fondo con questa squadra qua. Se poi ci sono forze maggiori (necessità di società o del ragazza), ma il mio pensiero è che sto bene così. E il fatto che si verifichi questa possibilità qui sono contento perché ritengo questa squadra fortissima. Sono contento se la squadra rimane questa. Gerson è stata fatta una valutazione, secondo me corretta: essendogli capitata la possiblità di far vedere il suo valore con più continuità, la società ha trovato giustamente un accordo. Poi c'è il contatto del ragazzo e le situazioni personali del ragazzo e le trattative con le squadre di provenienza e non so cosa è successo. Ad ora, la situazione è in stand-by, ci sta che possa tornare e noi torneremo a lavorarci con lo stesso entusiasmo di prima provando a farlo migliorare di più, perché già è migliorato. Se capita una situazione buona per Seck, lo cediamo. Paredes sono contento se rimane".

AUMENTATA DIFFERENZA CON RIVALI PER MERCATO - "Mi rinforzavo se riuscivo a mantenere la mia squadra. La mia squadra è rimasta, quindi non abbiamo perso niente nei confronti delle altre e siamo rimaste fortissime. La differenza sono i tre punti persi a Genova".

PAREDES - "Nei giorni scorsi quandi ci parlavo, gli ho chiesto se voleva andare via. Lui mi ha detto di no, poi succedono operazioni di mercato anche contro la volontà di qualcuno. Questa risposta mi ha fatto molto piacere. Il fatto che lui a fine partita ha detto che restava qui, rafforza la ricerca e la chiusura che secondo me era importante che avesse la mia squadra. Mi sta bene che non è stato preso nessuno. E' capitata l'occasione Grenier che secondo noi ci farà vedere la qualità che ha fatto intuire quando ha giocato con continuità".

