VIDEO - Entrata killer di Belmonte: Bentancur rischia la gamba

31/01/2017 13:46

VIDEO BELMONTE BENTANCUR / Ha rischiato davvero grosso Rodrigo Bentancur. In attesa di capire quale sia l'entità dell'infortunio subito dal centrocampista uruguaiano del Boca Juniors (da tempo in orbita Juventus che vanta un'opzione di acquisto, ndr), hanno fatto scalpore le immagine del bruttissimo fallo dell'argentino Belmonte, su di lui nella sfida valida per il Sudamericano Sub-20. Un'entrataccia con il piede a martello sulla caviglia che è costata il rosso diretto al giovane albiceleste che si è subito scusato per il gesto con il suo avversario.

M.R.