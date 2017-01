Calciomercato Roma, Inter-Manolas: i retroscena di un affare rimandato

Martin Sartorio (Twitter: @SartorioMartin)

31/01/2017 13:20

CALCIOMERCATO ROMA INTER MANOLAS / Il futuro di Kostas Manolas sembra destinato ad essere lontano dalla Roma. Il difensore greco classe 1991 non lascerà la Capitale in queste ore ma si tratta solo di un addio rimandato. Il centrale, che piace a parecchie squadre in giro per l'Europa, è pronto, infatti, ad infiammare il prossimo calciomercato estivo.

La possibilità di dire addio ai giallorossi per Manolas già in questa sessione è stato comunque molto concreto. Non è un mistero che l'Inter sia interessata da tempo al calciatore: i nerazzurri hanno provato ad imbastire una trattativa con la Roma per circa 42 milioni di euro più bonus. L'affare, però, non è potuto andare in porto nonostante un'apertura da parte del club giallorosso a causa delle modalità di pagamento.

Il calciomercato dell'Inter, in questo gennaio, è infatti condizionato dal Fairplay Finanziario. Nonostante la grande disponibilità economica, i nerazzurri - come dimostra l'acquisto di Gagliardini - si sono potuti muovere solamente attraverso pagamenti non immediati ma dilazionati. Una modalità, questa, che è andata bene all'Atalanta ma non alla Roma.

Calciomercato Roma, Manolas via a giugno: sarà asta internazionale?

Il calciomercato Roma di giugno potrebbe così ripartire dalla cessione di Manolas all'Inter. Il greco, che farebbe coppia con Miranda, è il centrale designato per rafforzare il reparto arretrato dell'undici di Pioli. La Roma è pronta a riparlarne in vista dell'estate ma l'affare potrebbe complicarsi per i nerazzurri per via di alcune squadre di Premier League.

Manolas d'altronde piace davvero a tante. In Inghilterra Arsenal, Chelsea e Manchester United hanno mostrato il loro interesse già da tempo e nei prossimi mesi potrebbero tornare alla carica. Il rischio che si apra una vera asta internazionale è davvero concreto.