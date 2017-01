SPECIALE CM.IT - Calciomercato 2017, gli ACQUISTI SALTATI in Serie A

Rocco Crea (Twitter @Rocco_Crea)

SPECIALE CALCIOMERCATO ACQUISTI SALTATI SERIA A/ MILANO - La sessione invernale di calciomercato Serie A ha regalato numerose trattative che hanno avvicinato giocatori e società, ben avviate e giunte al punto di sembrare già chiuse, ma che alla fine non si sono concretizzate nonostante gli sforzi di ambo le parti, sfumando così nei meandri del mercato. Calciomercato.it vi propone una breve carrellata degli acquisti saltati nella nostra Serie A.

JUVENTUS - I bianconeri cominciano male la sessione di riparazione, perdendo Axel Witsel che, nonostante le promesse di sodalizio e le parole d’amore rilasciate ai bianconeri nei mesi scorsi, alla fine ha scelto “l’offerta irrinunciabile” del Tianjin, squadra della Super League cinese. Gli ottanta milioni che il belga percepirà in quattro anni hanno fatto saltare un matrimonio che pareva già annunciato da settembre. Percorso inverso per Hernanes, che a Torino trova sempre meno spazio e per questo la società bianconera ha provato a piazzarlo al Genoa. Il club di Preziosi ha corteggiato per qualche settimana il Profeta, tuttavia ricevendo un no nelle ultime ore. Sul fronte Juve si registra ancora una (mancata) manovra in entrata sempre a centrocampo: sfumato N'Zonzi, fresco di rinnovo con il Siviglia, Marotta e Paratici avevano puntato sul talento del Lione Tolisso. La Juve è rimasta ferma ad un'offerta di 35 milioni di euro, mentre i francesi non hanno mai abbassato le pretese: 45 milioni per il cartellino, ma niente prestito con obbligo di riscatto. L’impressione è che se ne possa riparlare a giugno.

ROMA – Anche i giallorossi sono stati fra i protagonisti del mercato. Il club di Pallotta ha pure dovuto incassare qualche no, primo fra tutti quello di Rincon. El General ha preferito accasarsi alla Juventus - che si è inserita solo in un secondo momento nella trattativa fra il Genoa e i capitolini - ma la Roma è stata molto vicina a lui nel mese di dicembre. Con l'esterno offensivo Sofiane Feghouli, invece, l'accordo era già stato raggiunto. Tuttavia il West Ham ha detto no, e la pista che portava all'algerino – non convocato per la Coppa d’Africa – è cosi tramontata. Nulla da fare anche per Gregoire Defrel, per cui la Roma ha provato a dialogare col Sassuolo fra smentite provenienti dai neroverdi e trattative comunque portate avanti. Si è parlato di prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni proprio nelle ultimissime ore, ma il Sassuolo ha resistito. Merita una menzione anche Jesè Rodriguez. La Roma ha provato ad arrivare all’ex Real Madrid che però ha preferito accasarsi in prestito dal Psg al Las Palmas, in Spagna. Infine il trasferimento mancato in extremis di Gerson al Lille, che avrebbe dovuto fruttare complessivamente 18 milioni di euro alla casse giallorosse. Il motivo sarebbe legato al mancato accordo economico fra le due società.

Calciomercato Serie A, da Lucas Leiva a Maxi Lopez: le altre trattative saltate

INTER – Il grande nome vicino a vestire la maglia nerazzurra è stato certamente quello di Lucas Leiva. Il centrocampista 29enne, già sui taccuini dei dirigenti interisti all’epoca di Benitez, era agli ultimi dettagli ancora da limare e da definire, ma quello che contava era l'ok del Liverpool. Che però non è mai arrivato. Biabiany è invece stato richiesto da Antonio Conte per rinforzare la rosa del suo Chelsea, ma l’esterno ha rifiutato preferendo restare alla corte di Stefano Pioli.

Tra le altre operazioni saltate, partiamo dalla Lazio che non ha chiuso per Cerci (serviva l'addio di Kishna arrivato troppo tardi) e ha visto sfumare il passaggio di Tounkara al Latina. Il Torino non è riuscito ad affondare il colpo su Castro, giocatore espressamente richiesto da Mihajlovic. Inoltre i granata hanno detto no al Crotone per Maxi Lopez: senza un'alternativa pronta a Belotti, Cairo non se l'è sentita di rischiare. Mentre in casa Genoa, Preziosi ha mancato sul filo di lana l'acquisizione in prestito dal Psg del giovane Lorenzo Callegari. Motivo? La richiesta del presidente dei Grifoni di inserire un controriscatto come formula di trasferimento.