Calciomercato Inter, Ranocchia ceduto e i tifosi esultano

31/01/2017 13:08

RANOCCHIA HULL CITY / Proprio in queste ultime ore della sessione invernale di calciomercato, l'Inter ha piazzato un'altra cessione importante preventivata fin dai primissimi giorni di gennaio. Quella di Andrea Ranocchia, partito in prestito secco destinazione Hull City. Il difensore umbro, scivolato ai margini del progetto interista ed in fondo alle gerarchie del tecnico Stefano Pioli, era da tempo finito nel mirino dei tifosi interisti che su Twitter hanno esultato con diversi tweet ironici al momento dell'annuncio del suo addio.

#Ranocchia era un punto di riferimento per tutti i milanisti. — carmelo romeo (@MeloRomeo) 31 gennaio 2017

Dopo #Alvarez andiamo a minare la Premier con #Ranocchia — Simon (@Il_Sim_one) 31 gennaio 2017

Hull city... hull city... ah la penultima della premier. Giá stai inguaiato perchè ti fai del male e prendi #Ranocchia ???!! — Matteo (@MatteDani1) 31 gennaio 2017

L.P.