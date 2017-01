ESCLUSIVO

31/01/2017 12:52

LAZIO KISHNA CHIEVO / Ore decisive per il futuro di Ricardo Kishna. Attualmente a Milano è in corso un vertice tra la Lazio, il Chievo ed il procuratore del giocatore Mino Raiola. Quest'ultimo sarebbe il principale sponsor della trattativa, ma da un lato il centrocampista olandese non è convinto della destinazione, dall'altro il club veronese non è certo che possa essere il rinforzo ideale per Maran.

M.R.