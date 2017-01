Calciomercato Inter, Moratti: "Dalla Juventus prenderei Dybala. Mai cercato Buffon. Messi..."

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

31/01/2017 12:37

CALCIOMERCATO INTER MORATTI JUVENTUS / Lunga intervista rilasciata da Massimo Moratti al 'Giorno'. Le news del momento sono chiaramente legate alla sfida dell'Inter contro la Juventus di domenica sera. Moratti ha parlato dell'ottimo periodo di forma della squadra e degli intrecci di calciomercato che ci sono stati negli anni tra le due squadre: "Non pensavo facessimo in tempo ad essere così vicini - ammette l'ex numero del club nerazzurro - Immaginavo che la squadra risalisse, perché Pioli è bravo come lo è anche Steven Zhang. Ma non credevo di recuperare punti e posizioni con questa velocità".

VIERI-IBRA-BUFFON - Negli anni spesso il calciomercato Inter è stato caratterizzato da alcuni passaggi dalla Juventus in nerazzurri - "Ha mai provato a portare via Buffon? No, anche se con Gigi ho sempre avuto un rapporto molto simpatico quando ci siamo incontrati. Però preciso che Ibra e Vieira non sono stati portati via anche se poi qualcuno parlò di scippo, e questo non mi fece piacere. Furono trattati e fui ringraziato da John Elkann per averli acquistati, mettendo in condizione la Juve di fare cassa in un momento difficile. Oggi chi prenderebbe? Dybala. Avrei tentato di prenderlo a tutti i costi, quando l’Inter lo ha trattato io stavo andando via. Ma ne toglierei più di uno ai bianconeri, Higuain è fantastico".

Inter, la nuova vita da tifoso di Moratti

Massimo Moratti ha parlato di come sia cambiata la sua vita da quando non è più il numero uno dell'Inter: "Dal punto di vista economico è normale che una famiglia non possa affrontare le cifre che mettono sul piatto i cinesi. Sotto l’aspetto gestionale non cambia nulla, quel che conta in una società è avere qualcuno che si prenda le responsabilità, i giocatori sentono la sua presenza. Per questo ripeto che oggi all’Inter è importante la figura della famiglia Zhang, padre e figlio. Persone con carattere gentile ma forte, che fanno quel che serve per andare bene".

MESSI - "Non posso conoscere le intenzioni e le opportunità che possono nascere dal mercato, ma certamente i nuovi proprietari non si tirerebbero minimamente indietro. Stanno lavorando sul core business, formando una squadra sia così forte da trascinare tutto il resto".

MOURINHO-CONTE - "Per Mourinho c’è grande riconoscenza. Ci sentiamo ancora e lui è affettuosissimo nei confronti miei e dell'Inter. Ne ha un grande ricordo, credo sia quanto di più bello gli sia accaduto in carriera. L’ha vissuta con passione ed è qualcosa che rimane"