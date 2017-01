Calciomercato Napoli, indizio social: El Kaddouri verso l'estero?

31/01/2017 12:04

CALCIOMERCATO NAPOLI EL KADDOURI / Sono ore calde per conoscere il futuro di El Kaddouri. L'attaccante dovrebbe lasciare il Napoli in queste ultime ore di calciomercato. L'ex Torino ha lasciato un indizio importante sul proprio profilo Instagram. Il calciatore ha infatti postato un video dove viene inquadrata l'ala di un aereo. El Kaddouri è in volo, molto probabilmente, verso una nuova destinazione.

In questi ultimi minuti ha preso sempre più piede la possibilità di un approdo in Turchia, al Trabzonspor.

M.S.