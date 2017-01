Calciomercato Roma, CLAMOROSO: salta Gerson al Lille?

31/01/2017 11:52

ROMA GERSON LILLE / L'ultimo giorno di calciomercato riserva spesso dei colpi di scena. Ma quello che sta succendo alla Roma ha davvero del clamoroso: secondo quanto riportato dal sito del 'Corriere dello Sport', infatti, sarebbe saltato il trasferimento di Gerson al Lille, che sembrava ormai scontato con l'accordo dei club sulla base di 18 milioni di euro complessivi tra prestito e diritto di riscatto. Il centrocampista brasiliano ieri era in viaggio per la Francia, ma adesso pare che l'affare non si faccia più. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, a bloccare la trattativa è stato il mancato accordo tra il Lille e Gerson.

M.R.