31/01/2017 11:40

CALCIOMERCATO INTER/ L'Inter ha già individuato il sostituto di Andrea Ranocchia ormai ad un passo dall'Hull City: è Trent Sainsbury, centrale australiano (con passaporto inglese, ndr) di proprietà dello Jiangsu Suning. Lo riferisce 'Sky Sport', spiegando come il giocatore non avrà neanche bisogno di sostenere le visite mediche, in quanto lo staff del Suning lavora a stretto contatto con quello nerazzurro.

S.F.