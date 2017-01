ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

31/01/2017 11:25

CALCIOMERCATO FUTURO GIOVINCO / Niente Cina per Sebastian Giovinco. L'attaccante, che in questi giorni ha ricevuto delle offerte da club asiatici, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, avrebbe intenzione di proseguire la propria avventura con il Toronto. L'ex Juventus va in scadenza fra due anni ma la volontà è quella di prolungare il proprio contratto con i canadesi. Si lavorerà per trovare un accordo.