Calciomercato Inter, clamoroso: Biabiany rifiuta il Chelsea

31/01/2017 11:19

CALCIOMERCATO INTER/ Arriva una notizia clamorosa proprio a poche ore dalla fine del calciomercato invernale: Jonathan Biabiany ha detto no al Chelsea. Come riferito da 'Sky Sport', l'esterno offensivo francese ha ringraziato Antonio Conte e i 'Blues' che lo avevano individuato come rinforzo ideale per la fascia, declinando però l'offerta di giocare a Londra da qui alla fine della stagione.

Calciomercato Inter, Biabiany rifiuta il Chelsea

La scelta di Biabiany è stata chiara: il giocatore ha deciso di rinunciare ad un'offerta allettante, quella di lottare per la Premier League con il Chelsea, poiché preferisce restare all'Inter piuttosto che tuffarsi in una nuova avventura che sarebbe durata esclusivamente sei mesi. La volontà dell'ala francese, al momento, è quella di restare a Milano: negli ultimi giorni, oltre al Chelsea, anche Atalanta e Palermo si erano informati per l'ex Bologna, ormai determinato a giocarsi le sue carte alle dipendenze di Stefano Pioli.

S.F.