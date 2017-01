Calciomercato Inter, agente Verratti gela i nerazzurri

31/01/2017 11:02

CALCIOMERCATO INTER VERRATTI / Nella rivoluzione italiana che l'Inter ha in mente la prossima estate il grande sogno è Marco Verratti. Per il centrocampista della Nazionale azzurra si profila un derby d'Italia con la Juventus, che potrebbe finire senza vincitori... "Non lo vendono: il Paris Saint-Germain è un grandissimo club nel quale sta benissimo e non c'è nessun motivo per pensare che in estate le strade si separino - ha detto il suo agente Donato Di Campli ai microfoni di 'Tele Radio Stereo' gelando nerazzurri e bianconeri - E' un perno della squadra parigina, ha superato quei fastidiosi guai fisici che lo avevano un po' condizionato nei mesi scorsi, di una sua partenza se ne parla ogni anno, ma nel Psg ha un ruolo centrale".

M.R.