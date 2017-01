31/01/2017 10:36

FOTOGALLERY CM.IT/ Tanti 'big' presenti a Milano, tra l'Hotel Me e lo Starshotel, per l'ultimo giorno della sessione invernale di Calciomercato. Da Higuain a Nainggolan - premiati al Gran Galà del Calcio - a Corvino e Galante, ecco una fotogallery dei personaggi più in vista tra gli alberghi milanesi.