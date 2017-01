Calciomercato Roma, dopo Grenier un altro mediano dalla Francia?

31/01/2017 10:24

CALCIOMERCATO ROMA KONATE' / L'acquisto di Grenier dal Lione potrebbe non aver chiuso il mercato in entrata della Roma per quanto riguarda il reparto mediano. Secondo il sito transalpino 'gffn', infatti, i gialorossi sarebbero sulle tracce di Brahim Konaté, centrocampista franco-maliano classe 1996 che milita attualmente in Ligue 2 con l'Auxerre. I capitolini, che avrebbero chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto, dovranno però fare i conti con la concorrenza dello Stoccarda.

M.R.