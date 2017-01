Calciomercato Palermo, suggestione Cerci in attacco

31/01/2017 10:10

CALCIOMERCATO PALERMO / Palermo alla ricerca di un esterno offensivo. Dopo la cessione di Quaison al Mainz, il ds Salerno sta lavorando per il colpo in entrata. La suggestione dei rosanero, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe il colpo Cerci dall'Atletico Madrid (che piace anche alla Lazio). Inoltre, ci sarebbe l'accordo con l'Inter per Biabiany, ma il calciatore non sarebbe convinto della destinazione. Avviato anche un discorso con la Juventus per Madragora: si attende l'ok dei bianconeri, che non vorrebbero cederlo.

M.D.A.