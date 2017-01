Serie A, Crespo sulla Champions: "Inter, scontri diretti decisivi". Poi la 'stoccata' al Napoli

31/01/2017 09:00

SERIE A INTER CRESPO / Spettacolo e concretezza. La nuova Inter di Stefano Pioli si gode l'ottimo momento di forma, il filotto di vittorie consecutive e il quarto posto in classifica, a meno tre dalla zona Champions. Tuttavia, fino al termine della stagione, si prospetta una dura lotta per entrare nell'Europa che conta. Hernan Crespo, ex attaccante che conosce benissimo il campionato nostrano, ha fatto il punto sulle ultime news Serie A e sulla lotta al vertice: "Champions? Io dico che la Roma ci va. L’altro posto se lo disputano in volata Napoli e Inter".

ROMA - "E' quella che mi piace di più, nonostante la sconfitta contro la Samp - dice alla 'Gazzetta dello Sport' - E’ la più quadrata e quella che ha fatto il salto di qualità più significativo: adesso ha carattere, personalità. Prima Totti era necessario perché infiammava la gente e aiutava i compagni a credere in se stessi. Ora, invece, grazie al lavoro di Spalletti, tutti sono cresciuti e Totti serve solo per le sue immense qualità tecniche, non per aumentare la forza psicologica".

NAPOLI - "Ammiro la testardaggine di Sarri che, nonostante non avesse un centravanti puro, ha adattato i giocatori alla sua idea di manovra. Il Napoli è spumeggiante, ma a volte le bollicine danno fastidio... Non vedo come questa squadra possa fare un ulteriore salto in avanti, anche se rientrerà Milik e se è stato acquistato pure Pavoletti. Più di così, secondo me, non può dare. E l’ambiente, che si esalta per una vittoria e cade in depressione per una sconfitta, non aiuta il gruppo".

Serie A, Crespo sulla Champions: "Inter, scontri diretti decisivi"

Da quando è arrivato Pioli, L'Inter ha iniziato di nuovo a macinare gioco e vittorie. Il calciomercato invernale, inoltre, è servito a puntellare una squadra già piena di qualità, anche se restano diverse cessioni da ultimare. I nerazzurri si apprestano a vivere una seconda parte di stagione da protagonisti: "Dribblo l’euforia e cerco di essere equilibrato. L’Inter non era quella bruttissima d’inizio stagione e non è nemmeno quella che adesso ha fatto sette vittorie consecutive in campionato - prosegue Crespo - Di certo è una signora squadra ed è superiore al Milan. E di certo Pioli ha dato sicurezze ed energie all’ambiente, ma bisogna vedere come si comporta all’arrivo delle prime difficoltà. E’ lì che si vede se davvero ha forza, carattere, solidità".

JUVE-INTER - "Non è necessario che vinca, basta un pareggio per continuare a crescere. L’importante è che i giocatori seguano alla lettera la lezione di Pioli".

PIOLI - "Ha trasmesso calma e ha dato regole precise. Intendo regole tecniche, quelle che si applicano in campo: ognuno al suo posto, ognuno nel suo ruolo. Così tutti migliorano. Prendete Icardi: lo seguo da tempo, e ora sta davvero giocando da centravanti, aiuta i compagni, scatta, serve assist. E poi Kondogbia: Pioli l’ha recuperato, non l’ha buttato in mare. E la società ha dimostrato di avere la vista lunga andando a prendere un talento come Gagliardini. La strada è quella giusta".

L'OBIETTIVO - "L’Inter deve sfruttare il fatto che non ha impegni europei: la Roma e soprattutto il Napoli spenderanno molte energie nelle coppe. Molto si deciderà negli scontri diretti: se i nerazzurri li vincono, hanno ottime possibilità di salire sul treno".

M.D.A.