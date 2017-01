Calciomercato Sampdoria, Ferrero attivo: gli affari last minute

31/01/2017 08:47

CALCIOMERCATO SAMPDORIA / Tra le squadre più attive nelle ultime ore di calciomercato c'è anche la Sampdoria. Il club blucerchiato nella giornata di oggi potrebbe annunciare altri acquisti. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', si attende l'ufficialità del colpo Simic dall’Hajduk per 1,5 milioni. In vista di giugno, invece, pare definito l'accordo col Pescara per Verre sulla base di 4 milioni più bonus (il giocatore firma fino al 2021 a 500mila euro a stagione). Per quanto riguarda l'attacco, l'eventuale arrivo di Paloschi (sul quale c'è anche la Fiorentina), potrebbe liberare Budimir verso Crotone. Infine, si attendono novità anche sul fronte Barba, per il quale la Samp è in trattativa con l'Empoli.

M.D.A.