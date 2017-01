Calciomercato Inter, obiettivo cessioni: inizia il countdown

31/01/2017 08:18

CALCIOMERCATO INTER / Il countdown del calciomercato invernale sta per scoccare. Tra le squadre più attive nella giornata di oggi ci sarà l'Inter, alla ricerca di acquirenti per sistemare i calciatori ritenuti in esubero. Se Ranocchia sembra ormai vicinissimo alla chiusura con gli inglesi dell'Hull City (affare definitio nella giornata di ieri), ci sono altri calciatori che entro stasera attendono nuovi sviluppi sul loro futuro.

Con le valigie in mano c'è il giovane Yao, ma l'ipotesi Bastia è ormai sfumata ed la soluzione Palermo sembra complicata. Per quanto riguarda Santon, invece, negli ultimi giorni è spuntata l'ipotesi Fiorentina, ma lo stesso calciatore ha fatto trapelare la voglia di restare tramite una foto sui social. Per Santon potrebbero quindi essere confermate le anticipazioni di Calciomercato.it. Da monitorare anche la situazione di Nagatomo, che negli scorsi mesi è stato al centro di svariate voci di mercato. Il calciatore piace in Italia (Samp su tutte) e in Premier League. Infine, nella giornata di ieri è avanzata l'idea del Chelsea di acquistare Biabiany, che però è stato messo anche nel mirino del Milan dopo il grave infortunio di Bonaventura. Si attendono nuovi sviluppi entro stasera, quando il conto alla rovescia chiuderà questa sessione invernale.

M.D.A.