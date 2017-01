Calciomercato Juventus, agente Pastore: "Tornerebbe di corsa in Italia ma a gennaio..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

CALCIOMERCATO JUVENTUS PASTORE / Siamo ormai entrati ufficialmente nell'ultima giornata di calciomercato, che andrà a concludersi stasera. Tante le trattative in corso, che quest'oggi potrebbero subire una accelerazione, essere rinviate alla prossima estate o bloccarsi del tutto. Come al solito c'è da attendersi più di qualche colpo di scena e in casa Juventus, oltre a guardare con attenzione i movimenti di Conte, che sta attenzionando Kolasinac, si pensa a un colpo a effetto.

Il suo nome è Javier Pastore, che potrebbe essere riportato in Italia, dando qualità a centrocampo e attacco di Massimiliano Allegri. Una trattativa di certo suggestiva, che rappresenterebbe senza alcun dubbio il colpo di scena di questa finestra invernale di mercato in serie A.

Di lui e non solo ha parlato il suo procuratore, Marcelo Simonian, intervistato da 'juvenews.eu': "Non ho ricevuto alcuna telefonata da parte di nessun membro del club bianconero. Ciò che posso dire però è che Javier ama l'Italia. Di certo ci tornerebbe di corsa. Il Psg non è però intenzionato a cederlo".

Calciomercato Juventus, un altro campione nel mirino: Javier Pastore

GENNAIO - Al momento sembrerebbero mancare i tempi tecnici in questo mercato Juve per intavolare una trattativa tanto complessa, con il Psg che non farebbe i salti di gioia nel ritrovarsi senza una pedina importante a metà stagione, con i tanti impegni da dover ancora fronteggiare. Di questo parla Simonian, che non nasconde il fatto che il giocatore sia nel mirino di molte squadre, ribadendo quella che è l'idea del club francese: "Non credo che lascerà il Paris Saint-Germain a gennaio. La società parigina non intende privarsi di lui, nonostante molti club l'abbiano già richiesto".

BANEGA - "E' felice all'Inter. Continua ad adattarsi al tipo di calcio praticato in Italia. Resterà all'Inter di certo fino al termine della stagione. Il suo augurio però è quello di riuscire a giocare di più".