Calciomercato Juventus, Kolasinac-Chelsea: niente asta per i bianconeri

31/01/2017 06:57

CALCIOMERCATO JUVENTUS KOLASINAC / Per riuscire a portare Kolasinac a Torino, la Juventus dovrà fronteggiare il proprio passato: Antonio Conte. Il tecnico del Chelsea pare aver individuato nel terzino un possibile e utile rinforzo per i suoi 'Blues'.

Se è vero che la Juventus aveva ormai perso le speranze di riuscire a portarlo in bianconero a gennaio, come riporta 'Tuttosport', le speranze di vedere Kolasinac alla corte di Allegri a giugno erano alte. Era infatti già stato definito un accordo di massima con l'entourage del giocatore, così da poterlo tesserare al termine della stagione, quando il suo contratto con lo Schalke 04 scadrà.

Avendo assecondato la volontà di Evra di partire, la Juventus ha tentato di portare Kolasinac da subito a Torino, mettendo sul piatto 4 milioni di euro. C'è però la volontà del giocatore e, per ora null'altro se non attendismo da parte del club. La trattativa però si complica con l'entrata in scena del Chelsea, deciso ad alzare la posta. I contatti sono stati intensificati nella giornata di ieri ed è atteso per quest'oggi il blitz degli inglesi. Dal canto suo, la Juventus non sembra intenzionata a prendere parte a un'asta al rialzo.

L.I.