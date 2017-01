Calciomercato Roma, Defrel-Kessie: lo stato delle trattative

31/01/2017 06:57

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL KESSIE / Nella serata di ieri sarebbe andato in scena un incontro di mercato tra Roma e Sassuolo per discutere ancora una volta del trasferimento di Defrel, riporta 'La Gazzetta dello Sport'.

Il club giallorosso punta al prestito con obbligo di riscatto nel 2018, per dare a Spalletti un Defrel che possa sostituire Dzeko e uno dei suoi esterni d'attacco, all'occorrenza. Le parti sono al lavoro e la valutazione del giocatore è di 18 milioni di euro.

Continua intanto il pressing della Roma per Franck Kessie, in vista della prossima stagione. La trattativa con l'Atalanta, riporta la rosea, è ormai definita, anche se l'ufficialità non sembra possa giungere in questa sessione invernale.

L.I.