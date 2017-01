Coppa Italia, Inter-Lazio: le probabili formazioni

31/01/2017 03:58

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO - L'Inter ospita a 'San Siro' la Lazio per la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia. L'ex Pioli opererà alcuni cambiamenti rispetto al match di campionato contro il Pescara: in porta spazio a Carrizo, mentre in mediana dovrebbe ritrovare spazio Kondogbia con un turno di riposo per Gagliardini. In attacco ci sarà una maglia da titolare per Eder: a lasciargli il posto dovrebbe essere Candreva. Ancora panchina, invece, per Banega. In casa Lazio, Inzaghi ritrova Immobile al centro all'attacco dopo la squalifica, con Felipe Anderson e Lulic a completare il tridente offensivo. L'allenatore biancoceleste sembra intenzionato sostanzialmente a schierare il miglior undici possibile, con l'obiettivo di riscattare le ultime due sconfitte con Juventus e Chievo.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



Inter (4-2-3-1): Carrizo; D'Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi; Brozovic, Kondogbia; Eder, Joao Mario, Perisic; Icardi. All.: Pioli.



Lazio (4-3-3): Strakosha; Basta, de Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Anderson, Immobile, Lulic. All.: Inzaghi.

G.M.