Calciomercato Juventus, affaire Paredes: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

31/01/2017 03:26

JUVENTUS ROMA PAREDES - Dopo la chiusura del Wolfsburg per Luiz Gustavo e al netto di un nuovo nome a 'sorpresa' last-minute, quella che porta a Leando Paredes rimane la pista più calda per il calciomercato Juventus per le ultime battute della finestra invernale del calciomercato. Lunedì sera in occasione dell'evento dedicato al 'Gran gala del calcio' non ci sarebbe stato comunque nessun contatto tra l'Ad bianconero Marotta e il Ds della Roma Massara per il giovane centrocampista argentino.

Calciomercato Juventus, le ultime sulla trattativa con la Roma per Paredes

La Juventus, sulle tracce dell'ex Empoli negli ultimi giorni, all'inizio non aveva nessuna intenzione di ingaggiare il calciatore con un pagamento immediato, ma recapitando al club giallorosso un'offerta dilazionata. La società campione d'Italia - come raccolto dalla nostra redazione - ha successivamente lavorato sulla trattativa tramite dei contatti con il procuratore, senza finora spingersi però a dei passi concreti con la Roma. Il sodalizio capitolino è comunque disposto ad ascoltare eventuali offerte ufficiali per Paredes, partendo comunque da una base di 25 milioni di euro. La Juve già la scorsa estate provò l'offensiva per il classe '94 (all'epoca valutato 16 milioni), che poi sarebbe stato girato all'Empoli. La Roma, in caso di cessione di Paredes (sotto contratto fino al 2019 e che nella stagione in corso ha totalizzato 15 presenze totali con un gol all'attivo), non vuole comunque farsi trovare impreparata e resta alla finestra per Donsah e Baselli come eventuali sostituti, oltre al viola Badelj.

E.T. e G.M.