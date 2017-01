31/01/2017 03:10

NAPOLI GIACCHERINI - Dallo 'Starhotels' di Milano arrivano conferme sulla permanenza di Emanuele Giaccherini al Napoli. Il club di De Laurentiis non vorrebbe infatti privarsi in questa sessione del calciomercato del giocatore, finito nel mirino di Milan e Roma. Per il Napoli, infatti, non ci sarebbero i tempi tecnici sufficienti per rimpiazzare sul mercato Giaccherini in caso di cessione dell'ex Juventus.



