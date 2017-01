Juventus, Buffon 'perdona' Dybala e poi incensa Federer: "Mi ha emozionato"

31/01/2017 02:40

BUFFON DYBALA FEDERER - E' subito rientrato il 'caso' Dybala alla Juventus. Gianluigi Buffon perdona il talento argentino dopo la manca stretta di mano ad Allegri in occasione della sostituzione contro il Sassuolo: "Ha sempre rispettato tutti, è un ragazzo bravo ed educato. Per una volta che succede può anche passare - ha spiegato il portiere della Nazionale alla trasmissione 'Tiki Taka' - Ogni tanto capita di non rispettare i codici comportamentali dello spogliatoio. Modulo? Dipende dall'atteggiamento dei quattro attaccanti, se hanno voglia di aggredire e sacrificarsi. In queste partite lo hanno fatto molto bene e sono stati fondamentali per le nostre vittorie".



FEDERER - Il capitano bianconero ha poi voluto elogiare un altro grande campione come Roger Federer, protagonista dell'epico trionfo contro Nadal agli Australian Open di tennis: "Non si può fare un paragone, però mi sento molto vicino a lui. Ci sono alcuni aspetti in cui mi rivedo, delle sfide e delle avversità affrontate per restare a certi livelli. Non avrei mai pensato, sinceramente, ad un exploit simile da parte sua: l'ho seguito in diretta e mi ha davvero emozionato. Mughini, l'altra sera, ha usato l'aggettivo ostinato parlando del sottoscritto; l'essere ostinati appunto, senza diventare poco intelligenti, ci aiuta a superare noi stessi anche se si è già dei grandi campioni come Federer. L'ostinazione nel continuare ad allenarsi, nel continuare a sudare, nel cercare di superarsi sempre è alla base per continuare a stupire e far sì che il mondo si accorga di te anche ad una certa età".



G.M.