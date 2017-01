Calciomercato Milan, Galliani bussa a casa Inter

31/01/2017 02:25

MILAN BIABIANY - Il Milan si lecca le ferite dopo gli infortuni che hanno colpito domenica Bonaventura e De Sciglio. Il club rossonero potrebbe così intervenire sul calciomercato in queste ultime ore della finestra invernale per rimpiazzare l'ex Atalanta, che rischia uno stop di oltre tre mesi. Tra le varie opzioni sul taccuino di Galliani ci sarebbe anche Jonathan Biabiany, in uscita dall'Inter e finito nel mirino anche di Chelsea e Palermo. L'esterno francese fu già ad un passo dai rossoneri nell'estate 2014, prima che i problemi cardiaci accusati dal giocatore ne bloccassero il trasferimento.



I.T.