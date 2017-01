Calciomercato, Cassano: "E' arrivata un'offerta dalla Cina"

31/01/2017 01:35

CASSANO CINA - E' di pochi gorni fa l'ufficializzazione della rescissione del contratto di Antonio Cassano con la Sampdoria. L'attaccante barese si è soffermato sugli scenari in merito al proprio futuro, svelando anche un retroscena: "Voglio continuare a giocare e a divertirmi ancora. Dopo la mia famiglia, viene il calcio: amo il mio lavoro, vivo per il calcio, se ci sarà l’opportunità la voglio prendere con entusiasmo e voglia. Perà deve esserci qualcosa che mi faccia divertire - ha detto Cassano alla trasmissione 'Tiki Taka' - La Cina? La chiamata c’è stata, però il calcio significa Europa, è una cosa seria. Chi dice che va in Cina per sposare il progetto dice una ca….. Vanno a giocare lì per il grano, per sposare i soldi. Nel calcio deve esserci competizione, devi sfidare i migliori: il calcio è bello per questo. Ferrero? E' finita con una stretta di mano, senza polemiche e in serenità con la Sampdoria. Ad inizio stagione mi hanno detto che puntavano su altri giocatori, sui giovani. Ringrazio mister Pedone che mi ha permesso di allenarmi con la Primavera".

G.M.