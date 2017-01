Serie A, siparietto Buffon-Cassano: "Non meriti di finire così"

31/01/2017 01:45

BUFFON CASSANO - Gustoso e divertente siparietto tra Gianluigi Buffon e Antonio Cassano durante la trasmissione 'Tiki Taka'. Complimenti, retroscena e parole al miele tra i due, ex compagni in Nazionale e grandi amici fuori dal campo.

BUFFON: "Sono sempre molto vicino a Cassano, è un ragazzo che mi ha sempre fatto divertire oltre che vincere in campo quando ne aveva voglia".



CASSANO: "Con Gigi parliamo di tutto, anche di cose importanti, non solo di ca…..".



BUFFON: "Antonio deve giocare almeno per un’altro anno e mezzo, deve continuare a far divertire l’Italia, non merita di finite così. La gente deve ricordarsi di lui e di quanto è forte".



CASSANO: "Gigi, sarebbe un peccato se non dovessi giocare per altri 4-5 anni. Uno come te può giocare fino a 50 anni".



BUFFON: "L’importante è fare sempre del proprio meglio e non scendere nel ridicolo. Intanto gioco ancora per questa stagione e mezza, poi vediamo. Magari ci sarà qualche altro obiettivo da raggiungere… Il nostro l’abbiamo fatto: poi si passerà, come giusto che sia, ad avere dei nuovi traguardi in una seconda vita dopo il calcio".

G.M.