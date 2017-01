Roma, Cassano sullo scudetto: "Per i prossimi dieci anni dipenderà dalla Juve"

31/01/2017 01:26

ROMA NAPOLI JUVENTUS CASSANO - Corsa scudetto già chiusa e non solo per la stagione in corso. Antonio Cassano non dà speranze alle rivali della Juventus capolista: "Spalletti sta facendo un lavoro straordinario. Il problema è che sia alla Roma che al Napoli manca sempre uno per far trentuno - ha sottolineato l'ex fantasista della Sampdoria alla trasmissione 'Tiki Taka' - Gli altri viaggiano su un pianeta diverso, hanno i giocatori migliori e più disponibilità economica. Per i prossimi dieci anni dipenderà sempre dalla Juventus: voi giornalisti siete bravi ad accendere la miccia e a tenere tutto in ballo, però Roma e Napoli non se la giocano mai".



G.M.