Juventus, Cassano critica il modulo offensivo: "Se becca il Barcellona..."

NEWS JUVENTUS CASSANO/ Antonio Cassano senza peli sulla lingua: l'ormai ex attaccante della Sampdoria, ospite di 'Tiki Taka', non ha risparmiato la Juventus del nuovo modulo super offensivo varato da Massimiliano Allegri: "Il modulo offensivo della Juventus? Così possono giocare solo in Italia, se becca il Barcellona glielo fa vedere come può giocare. In Italia se lo possono permettere, le altre squadre hanno sempre paura di giocare con la Juventus anche se schierassero solo Buffon in porta.

'CASO' DYBALA - "Dybala? Conoscendo Allegri, qualcosa avrà detto a Paulo negli spogliatoi perché discuteva con me e con Ibrahimovic. E' una persona leale ma quando si tratta di dirti qualcosa lo fa, poi è normale che davanti alla tv ha dovuto fare la 'sceneggiata'".

HIGUAIN - "Higuain? Gonzalo arrivò con me al Real Madrid. Lui e Suarez sono i centravanti più forti che ci siano".

