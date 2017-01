Punto Liga, risultati e classifica ventesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

30/01/2017 23:27

PUNTO LIGA 20A GIORNATA / Il Real allunga ancora, nonostante le turbolenze. Al 'Santiago Bernabeu' le 'Merengues' ci mettono un po' a sbloccare la sfida con la Real Sociedad ed allora capita che dopo un controllo sbagliato da Cristiano Ronaldo il pubblico cominci a fischiare. Il portoghese non la prende proprio bene e rivolgendosi alla tribuna si lascia andare ad un eloquente "figli di p*****a". La corazzata di Zidane poi vince, approfittando per allungare sul Barcellona che pareggia tra le polemiche sul campo del Betis: l'arbitro, infatti, non vede un gol blaugrana con la palla entrata di parecchio. Brusco stop anche per il Siviglia, stoppato dal secco 3-1 sul campo dell'Espanyol.

L'Atletico Madrid non ne approfitta e sul campo dell'Alaves non va oltre lo 0-0. Il Villarreal regola il fanalino di coda Granada, l'Athletic Bilbao passa in rimonta sullo Sporting Gijon ed il Celta Vigo abbatte il Leganes a domicilio. Un gol ed un punto a testa per Osasuna e Malaga, 3-1 dell'Eibar sul Deportivo la Coruna. Stesso punteggio per il Las Palmas che nel monday night abbatte il Valencia reduce da due vittorie di fila.

RISULTATI



Osasuna-Malaga 1-1: 76' Causic (O), 79' Camacho (M).



Valencia-Granada 2-0: 42' Bruno, 73' Alvaro.

Alaves-Atletico Madrid 0-0.

Eibar-Deportivo la Coruna 3-1: 4' Adrian (E), 15' Enrich (E), 19' Colak (D), 72' Lejeune (E).

Leganes-Celta Vigo 0-2: 32' Lemos, 66' rig. Guidetti.



Betis-Barcellona 1-1: 75' Alegria (Bet), 90' Suarez (Bar).

Espanyol-Siviglia 3-1: 4' rig. Reyes (E), 20' Jovetic (S), 45+1' Navarro (E), 71' Moreno (E).

Athletic Bilbao-Sporting Gijon 2-1: 27' rig. Cop (S), 50' Muniain (A), 71' rig. Aduriz (A).

Real Madrid-Real Sociedad 3-0: 38' Kovacic, 51' Ronaldo, 82' Morata.



Las Palmas-Valencia 3-1: 21' Mina (V), 42' Viera (L), 57' Lemos (L), 61' Boateng (L).

CLASSIFICA

Real Madrid 46*, Barcellona 42, Siviglia 42, Atletico Madrid 36, Real Sociedad 35, Villarreal 34, Athletic Bilbao 32, Celta Vigo 30, Espanyol 29, Eibar 29, Las Palmas 28, Alaves 24, Betis 23, Malaga 22, Valencia 19*, Deportivo la Coruna 19, Leganes 18, Sporting Gijon 13, Osasuna 10, Granada 10.

*Una partita in meno