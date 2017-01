Calciomercato Milan, Galliani: "Tutto chiuso, chiusissimo"

31/01/2017 00:27

CALCIOMERCATO MILAN/ Intercettato da 'Sky Sport', Adriano Galliani ha chiuso al mercato in entrata del Milan: "Bonaventura? E’ stata una giornata particolare per lui. Peccato perché Jack è un giocatore straordinario, ci mancherà molto. Campionato chiuso? Questo ce lo diranno i medici. Per fortuna abbiamo avuto l’intuizione di prendere due esterni. Ocampos? Ricordo che nel 2012 era considerato il miglior Under 18 del mondo. Con la cessione di Rodrigo Ely abbiamo chiuso il mercato. Chiusissimo".

S.F.