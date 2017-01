Punto Bundesliga, risultati e classifica diciottesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

30/01/2017 22:55

PUNTO BUNDESLIGA 18A GIORNATA / C'è solo la matricola RB Lipsia a tenere il passo del Bayern Monaco in Bundesliga. Mentre i bavaresi passano sul campo del Werder Brema, la formazione guidata da Hasenhuttl passa in rimonta con l'Hoffenheim e resta a tre lunghezze di distanza. Al terzo posto, dieci punti più dietro, sale l'Eintracht Francoforte che col solito Meier piazza il colpo sul campo dello Schalke 04. Sorpassate, oltre all'Hoffenheim, anche il Borussia Dortmund fermato sull'1-1 dal Mainz e l'Hertha Berlino battuto dal Friburgo.

Il Colonia interrompe la striscia di quattro pareggi consecutivi umiliando il Darmstadt, l'Augsburg inguaia il Wolfsburg ribaltando il vantaggio di Mario Gomez, il Borussia Moenchengladbach si risveglia e batte in trasferta il Bayer Leverkusen. In coda rialza la testa l'Ingolstadt con il 3-1 rifilato all'Amburgo nello scontro diretto in zona rossa.

RISULTATI



Schalke 04-Eintracht Francoforte 0-1: 33' Meier.



Werder Brema-Bayern Monaco 1-2: 30' Robben (B), 45+1' Alaba (B), 53' Kruse (W).

Darmstadt-Colonia 1-6: 32' autogol Sulu (C), 36' Osako (C), 42' Modeste (C), 66' rig. Sam (D), 72' Osako (C), 85' Jojic (C), 89' Rudnevs (C).

Ingolstadt-Amburgo 3-1: 14' Gross (I), 22' Suttner (I), 47' rig. Cohen (I), 63' Sakai (A).

RB Lipsia-Hoffenheim 2-1: 18' Amiri (H), 38' Werner (R), 77' Sabitzer (R).

Wolfsburg-Augsburg 1-2: 4' Gomez (W), 25' Altintop (A), 69' Kohr (A).

Bayer Leverkusen-Borussia Moenchengladbach 2-3: 31' Tah (Lev), 34' Chicharito (Lev), 52' Stindl (Mon), 58' Stindl (Mon), 71' Raffael (Mon).



Friburgo-Hertha Berlino 2-1: 39' Haberer (F), 87' Petersen (F), 88' Schieber (H).

Mainz-Borussia Dortmund 1-1: 3' Reus (B), 83' Latza (M).

CLASSIFICA

Bayern Monaco 45, RB Lipsia 42, Eintracht Francoforte 32, Borussia Dortmund 31, Hoffenheim 31, Hertha Berlino 30, Colonia 29, Friburgo 26, Bayer Leverkusen 24, Mainz 22, Schalke 04 21, Augsburg 21, Borussia Moenchengladbach 20, Wolfsburg 19, Werder Brema 16, Ingolstadt 15, Amburgo 13, Darmstadt 9.