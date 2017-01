Calciomercato Roma, Biabiany riapre il sogno Gomez

30/01/2017 00:09

CALCIOMERCATO ROMA GOMEZ ATALANTA / E' bagarre su Jonathan Biabiany. Oltre al Chelsea di Conte ed il Palermo (una destinazione non graditissima dal giocatore), c'è anche l'Atalanta. Qualora Gasperini dovesse accaparrarsi il francese potrebbero aprirsi scenari interessanti per la Roma: secondo 'Rai Sport', infatti, il possibile arrivo dell'esterno dell'Inter alla 'Dea' libererebbe il passaggio del 'Papu' Gomez ai giallorossi. Un incastro difficile, ma non impossibile. Le ultime ore di calciomercato potrebbero riservare delle sorprese inaspettate.

D.G.