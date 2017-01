Hull City, gioia Mason: dimesso dall'ospedale

30/01/2017 23:58

HULL CITY MASON DIMESSO / Ottime notizie per tutti i tifosi dell'Hull City e del calcio in generale. Come fa sapere ‘Sky Sports UK’, Ryan Mason è stato dimesso quest'oggi dall'ospedale a otto giorni dalla frattura al cranio rimediata nel match contro il Chelsea.

"Ryan ora dovrà continuare la fase di recupero ed inizierà la riabilitazione. Vogliamo ringraziare tutti quanti si sono occupati delle sue cure fin qui", il messaggio dell'Hull City indirizzato al St Mary's Hospital di Londra, dove il centrocampista è stato operato dopo il durissimo scontro con Ivanovic.

D.G.