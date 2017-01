Punto Ligue 1, risultati e classifica ventiduesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

30/01/2017 22:30

PUNTO LIGUE 1 22A GIORNATA / Cavani la sblocca, Bernardo Silva risponde allo scadere e sorride Balotelli. Alla 22a giornata la Ligue 1 è più aperta che mai. Nel big match che chiude il turno, il Psg si fa riacciuffare in pieno recupero dal Monaco che si vede agganciare in vetta dal Nizza vittorioso sul Guingamp grazie anche alla rete di 'SuperMario'. Sempre più distanti le inseguitrici, con il Lione che cade in casa battuto dal Lille. Il Saint-Etienne si sbarazza facile del Tolosa in trasferta, il Marsiglia di Rudi Garcia, che intanto ha annunciato il ritorno di Dimitri Payet, dopo due sconfitte consecutive spazza via il Montpellier con un sonoro 5-1 e tiene dietro il Bordeaux vittorioso sul Nancy.

Un gol ed un punto a testa per Rennes e Nantes, colpaccio esterno del Dijon che fissa il 2-3 al 92' contro il fanalino di coda Lorient, l'Angers si stacca dalla zona rossa superando il Metz, mentre finisce in parità l'altro scontro diretto da bassa classifica tra Bastia e Caen.

RISULTATI



Marsiglia-Montpellier 5-1: 4' Gomis (Mar), 19' Gomis (Mar), 38' Rolando (Mar), 49' Boudebouz (Mon), 77' Gomis (Mar), 88' rig. Thauvin (Mar).



Lione-Lille 1-2: 38' Benzia (Lil), 80' rig. Benzia (Lil), 86' rig. Lacazette (Lio).

Angers-Metz 2-1: 25' Tait (A), 33' autogol Traore (M), 35' Pepe (A).

Bastia-Caen 1-1: 26' Saint-Maximin (B), 45' rig. Rodelin (C).

Lorient-Dijon 2-3: 10' Diony (D), 50' Marveaux (L), 60' rig. Waris (L), 70' Loties (D), 90+2' Lees Melou (D).

Nancy-Bordeaux 0-2: 68' autogol Cuffaut, 88' Malcom.

Rennes-Nantes 1-1: 45' Iloki (N), 87' Gnagnon (R).



Nizza-Guingamp 3-1: 11' Plea (N), 38' Seri (N), 63' Briand (G), 87' Balotelli (N).

Tolosa-Saint Etienne 0-3: 9' rig. Roux, 55' Monnet-Paquet, 67' rig. Roux.

Psg-Monaco 1-1: 81' rig. Cavani (P), 90+1' Silva (M).

CLASSIFICA

Monaco 49, Nizza 49, Psg 46, Lione 37*, Saint-Etienne 33, Marsiglia 33, Bordeaux 32, Guingamp 31, Rennes 30, Tolosa 26, Lille 26, Nantes 26, Dijon 24, Nancy 24*, Montpellier 23, Angers 23, Bastia 22, Caen 22*, Metz 21*, Lorient 18.

*Una partita in meno