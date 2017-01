Gran Galà del Calcio, Juventus pigliatutto: Bonucci miglior calciatore

30/01/2017 23:47

NEWS GRAN GALA DEL CALCIO/ Nella splendida cornice del Teatro Vetra di Milano, è andato in scena il Gran Galà del Calcio Aic, manifestazione che ha assegnato gli Oscar ai protagonisti del campionato italiano. Come era prevedibile alla vigilia, la Juventus campione d'Italia ha fatto incetta di premi, piazzando otto suoi giocatori nella top 11 della passata stagione. Allegri premiato come allenatore dell'anno, Bonucci miglior giocatore assoluto. Di seguito tutti i premi.

GRAN GALA' DEL CALCIO AIC 2015/2016, TUTTI I PREMIATI

Miglior allentore: ALLEGRI (Juventus)

Miglior squadra: JUVENTUS

Miglior Arbitro: RIZZOLI

Calciatrice dell'anno: Barbara BONANSEA (Brescia)

Miglior Giocatore: BONUCCI (Juventus)

Top 11: Buffon; Bonucci, Barzagli, Chiellini, Koulibaly; Pjanic, Nainggolan, Pogba; Hamsik, Dybala, Higuain.

S.F.