Juventus, Bonucci: "Dire no al City non è stato semplice. Dybala? Ha capito"

30/01/2017 23:36

JUVENTUS BONUCCI MANCHESTER CITY DYBALA / Tra i tanti giocatori presenti al 'Galà del Calcio' è presente anche Leonardo Bonucci, che ha visto la sua Juventus premiata come squadra dell'anno. Intercettato dai microfoni di 'Sky Sport' il difensore bianconero ha dichiarato:

"Quanta Juve c'è in me? Tanta! E' una questione di cuore, di pelle… Ogni volta che indosso la maglia mi trasmette una energia impressionante. E' stato dure dire no al Manchester City? Non è stata una decisione presa a cuor leggero, perché quanto uno dei migliori allenatori al mondo come Guardiola ti dimostra così tanto rispetto è difficile non fare certi pensieri. Però alla fine ha prevalso il cuore e la voglia di vincere tanti trofei qui alla Juve, sia in Italia che in Europa. Cosa manca per vincere in Europa? Con l'interpretazione che abbiamo con questo nuovo modulo penso che possiamo fare strada. La mancata stretta di mano di Dybala a Allegri? Paulo si è accorto di aver mancato di rispetto più che al mister, a tutta la squadra. Siamo un gruppo unico ed ha chiesto subito scusa. E' giovane e voleva dare di più in campo. Ora ha capito la lezione e, per noi, lui è fondamentale".

D.G.