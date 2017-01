Juventus, Pjanic: "A Roma anni bellissimi, ora spero di iniziare a vincere"

30/01/2017 23:16

NEWS JUVENTUS/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Miralem Pjanic ha analizzato il momento della Juventus, parlando anche della scelta fatta in estate di lasciare la Roma per trasferirsi a Torino: "Quanto posso essere decisivo anche in Champions? Mi sento bene fisicamente e di testa, sono in una grandissima squadra dove diventa facile giocare. Come è stato il mio trasferimento dalla Roma alla Juventus? Dopo cinque anni bellissimi alla Roma ho deciso di andare alla Juventus, adesso spero di iniziare a vincere. I bianconeri mi volevano fortemente da diversi anni e per me era arrivato il momento giusto di cambiare aria".

