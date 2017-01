Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Fabregas. C'è anche il West Ham

30/01/2017 23:05

CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS CHELSEA WEST HAM / Il Milan cerca di chiudere il proprio calciomercato col botto. Dopo gli arrivi di Deulofeu, Ocampos e il ritorno di Storari, l'ad Galliani ha intenzione di regalare a Montella un'altra pedina a metà campo: come rivela 'Premium Sport', si tratta di Cesc Fabregas.

Già cercato in estate, in queste ore il 'Diavolo' sta riallacciando i contatti col Chelsea per portare lo spagnolo a Milano in prestito con diritto di riscatto. C'è da battere, però, la concorrenza del West Ham: secondo il 'Daily Star', infatti, gli 'Hammers' considerano l'ex Barcellona l'erede perfetto di Payet.

D.G.