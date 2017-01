Juventus, Buffon avvisa i compagni: "Inter la più in forma del mondo. Dybala non è come Pellè"

30/01/2017 22:52

JUVENTUS BUFFON INTER DYBALA / A margine del 'Galà del Calcio', Gigi Buffon ha parlato a 'Sky Sport: "Penso che sia più la Juventus che aiuti me che non il contrario. Credo di essere in grado di riuscire a meritare la stima e la conferma della società. Bisogna accettare il fatto che una stagione è fatta di alta e bassi: non è mai esistita una formazione capace di vincere 60 gare. Bisogna saper metabolizzare le sconfitte e comprendere gli errori, in questo modo riduci il margine di errore".

Il capitano della Juventus si è poi concentrato sul prossimo impegno di campionato: "L'Inter? In questo momento è probabilmente la squadra più in forma a livello europeo e mondiale. E lo è perché ha una rosa di giocatori veramente validi che sono diventati squadra. Questo fa sì che noi li attendiamo con rispetto e il giusto timore. Ma siamo pronti a fare bene".

Chiusura dedicata alla mancata stretta di mano di Dybala "Lui come Pellè con Ventura? Credo sia un gesto completamente diverso. Paulo ha fatto un gesto non corretto rispetto al mister, alla squadra e alle regole che abbiamo nello spogliatoio. Ne abbiamo parlato in seguito e lui ha dimostrato di avere a cuore il bene del gruppo. Possono capitare dei momenti in cui uno frustato per una sostituzione. Obiettivi? E’ quello di giocare fino a quando dimostro di essere competitivo a livelli alti, altrimenti significherebbe non rispettata quella che è stata la mia carriera, che è stata contraddistinta dall’essere stato un portiere 'non comune'. Quando non sarà più così sarà arrivato il momento di andare a casa".

D.G.