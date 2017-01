Calciomercato Fiorentina, agente Badelj: "Attendo offerte qui a Milano..."

30/01/2017 22:22

CALCIOMERCATO FIORENTINA AGENTE BADELJ / Sono ore di attesa quelle di Dejan Joksimovic. Come vi abbiamo raccontato, l'agente di Badelj è arrivato a Milano e le sue intenzioni sono piuttosto chiare: "In questi ultimi due giorni di mercato sono a Milano per aspettare un’offerta", ha spiegato il procuratore del centrocampista croato a 'Forzaroma.info'. Il playmaker di Sousa piace da tempo sia a Milan che Roma ma la situazione al momento sembra in stand-by: "Per il momento non c’è ancora nulla di concreto, ancora non sono arrivate offerte ufficiali alla Fiorentina", ha puntualizzato Joksimovic.

"Corvino mi ha promesso che entro il 31 gennaio avrebbe saldato tutte le mie commissioni", ha spiegato in esclusiva a Calciomercato.it lo stesso Joksimovic quest'oggi.

D.G.