Calciomercato Juventus, Hernanes stoppa il Genoa. Ma spunta una sua ex

30/01/2017 22:05

CALCIOMERCATO JUVENTUS HERNANES GENOA SAN PAOLO / Hernanes rifiutata e va avanti. Come sottolinea 'Premium Sport', infatti, il centrocampista della Juventus ha deciso di declinare l'offerta del Genoa per restare in bianconero.

Nelle prossime ore, però, potrebbero esserci nuovi sviluppi: secondo 'Sky Sport', il San Paolo sta lavorando per riportarlo in Brasile. Il 'Tricolor', club che lo ha lanciato e poi venduto alla Lazio (nel 2010) ci sta provando: ha tempo fino al 4 aprile per convincere il 'Profeta'.

D.G.