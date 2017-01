Fiorentina, Saponara: "Non sono più quello del Milan. Il mio ruolo..."

30/01/2017 21:56

FIORENTINA SAPONARA / Riccardo Saponara scalpita. Con un blitz improvviso di Corvino è passato dall'Empoli alla Fiorentina nel giro di poche ore e, all'età di 25 anni, è pronto a dimostrare a tutti di essere finalmente pronto per giocare in una grande piazza:

"E' l'occasione della mia carriera - ha esordito ai microfoni di 'Sky Sport' - Ne ho avuto già una nella mia carriera ma è arrivata troppo presto, questa invece è arrivata al momento giusto e non vedo l'ora di coglierla. Al Milan non sono andate tante cose che magari ora saprei come gestire. Ruolo? Ancora non ne abbiamo parlato con Sousa, ma penso che dietro la punta sia quello più congeniale per me".

D.G.