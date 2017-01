Milan, Ocampos si presenta: "Cristiano Ronaldo è il mio idolo"

30/01/2017 21:54

NEWS MILAN/ E' un emozionato Lucas Ocampos quello che ai microfoni di 'Premium Sport', ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Milan, proprio nel giorno in cui i rossoneri hanno annunciato il suo ingaggio dal Genoa: "Il Milan è un grandissimo club, per me è un sogno essere qui e ne sono orgoglioso - ha dichiarato il talento argentino di proprietà del Marsiglia - Non ho parlato molto con la società, è stato tutto molto veloce. Spero di fare bene qui e di debuttare con un gol. Il mio idolo? E' Cristiano Ronaldo".

S.F.