Marsiglia, Payet: "Non devo giustificarmi con Bilic". E il West Ham rimborsa i tifosi!

30/01/2017 21:49

MARSIGLIA PAYET WEST HAM / Dimitri Payet si è (ri)presentato ai tifosi del Marsiglia. Dopo l'addio burrascoso al West Ham, l'esterno francese ha deciso di ritornare nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio: "Volevo tornare qui, ho voluto far parte di questo progetto fin dall'inizio. Ho vissuto un anno eccezionale al West Ham, ho grandi ricordi dei tifosi del club. Ma tornare a Marsiglia è una scelta personale. Non mi sentivo più bene a Londra e avevo bisogno di tornare lì dove ho le mie radici".

Inevitabile un commento sulle frecciate ricevute negli ultimi tempi da Bilic, tecnico degli 'Hammers': "Non devo giustificarmi con nessuno. Bilic ha una sua idea sulla mia scelta, abbiamo avuto diverse discussioni a quattro occhi. So bene cosa ci siamo detti ma non voglio commentare nulla di tutto questo".

Nel frattempo il West Ham ha cercato di lenire il dolore e la delusione dei propri tifosi. Attraverso una lettera aperta, infatti, la vicepresidente Karren Brady ha spiegato: "Portando la vostra maglia di Payet in qualsiasi store del club potrete avere una maglia di ricambio a vostra scelta alla cifra di 29 euro".

D.G.