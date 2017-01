Sassuolo-Juventus, Aquilani promuove il nuovo modulo dei bianconeri

30/01/2017 20:56

NEWS JUVENTUS/ Alberto Aquilani promuove la nuova Juventus super spregiudicata. Il centrocampista del Sassuolo, dopo il match del 'Mapei Stadium' perso contro i bianconeri, si è arreso allo strapotere della squadra di Allegri: "La Juventus è una squadra difficile da affrontare, ha giocatori forti che non ti perdonano. L'avevamo preparata bene, entrando in campo per cercare di fare la partita come sempre perché scendiamo sempre in campo per vincere, ma quando prendi due gol diventa tutto più difficile. Se la Juventus vince da cinque anni il campionato qualcosa significa. Le occasioni di Politano e Matri? Magari se fosse scoccata quella scintilla la partita poteva cambiare, il Sassuolo è una squadra con tanti giovani e deve ancora crescere. La nuova Juventus a 'cinque stelle'? Hanno giocatori forti, il problema è quando hai cinque o sei giocatori di qualità tutti insieme ti mettono in diffioltà. Oltre a Dybala, Higuain, Cuadrado, Alex Sandro e Pjanic anche lo stesso Mandzukic che ha giocato largo a sinistra è stato difficile da contenere. Dispiace perché eravamo in un buon momento e avremmo voluto sorprendere la Juventus".