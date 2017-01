Calciomercato Roma, l'avviso di Cairo: "Baselli non lo vendo!"

30/01/2017 20:52

CALCIOMERCATO ROMA CAIRO BASELLI TORINO / Sono ore frenetiche queste in casa Roma. Il club giallorosso sta cercando di piazzare un altro colpo a metà campo, oltre a quello già concluso di Grenier, e tra le varie piste c'è anche quella che porta a Baselli del Torino. Un affare, però, che difficilmente si farà in questa finestra: "Non lo vendo assolutamente", le poche e telegrafiche parole di Urbano Cairo, patron dei granata, a 'LaRoma24'.

D.G.